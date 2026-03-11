JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persijap Jepara Bertandang ke PSIM Tanpa Dua Pilar, Mario Lemos: Setiap Laga Sekarang Final

Persijap Jepara Bertandang ke PSIM Tanpa Dua Pilar, Mario Lemos: Setiap Laga Sekarang Final

Rabu, 11 Maret 2026 – 11:35 WIB
Persijap Jepara Bertandang ke PSIM Tanpa Dua Pilar, Mario Lemos: Setiap Laga Sekarang Final - JPNN.com Jateng
Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Laga berat menanti Persijap Jepara dengan menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam dengan kickoff pukul 20.30 WIB.

Meski berstatus tim tamu, Laskar Kalinyamat datang dengan tekad besar. Tiga poin menjadi target penting demi menjauh dari ancaman zona degradasi yang kini masih membayangi.

Baca Juga:

Saat ini Persijap berada di posisi ke-15 klasemen dengan koleksi 20 poin dari 24 pertandingan. Raihan itu sama dengan yang dimiliki Madura United FC di posisi ke-14 serta Semen Padang FC yang berada di peringkat ke-16 atau batas atas zona merah.

Persaingan di papan bawah memang sangat ketat. Di posisi ke-17 ada PSBS Biak dengan 18 poin, sedangkan Persis Solo masih menjadi juru kunci dengan 17 poin.

Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan terasa seperti final bagi Persijap. Namun misi mencuri poin di Bantul jelas bukan perkara mudah, sebab PSIM juga sedang memburu kemenangan untuk memperbaiki posisinya di papan tengah.

Baca Juga:

Saat ini tim berjuluk Laskar Mataram itu menempati peringkat kedelapan dengan 37 poin.

Persijap juga harus menghadapi kendala serius karena kehilangan dua pemain penting. Gelandang energik Wahyudi Hamisi absen akibat akumulasi kartu kuning, sementara bek asing Jose Luis Espinosa Arroyo atau Rubio harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-24.

Laga berat menanti Persijap Jepara dengan menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara psim yogyakarta psim vs persijap bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU