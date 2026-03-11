PSIM Yogyakarta Waspadai Persijap Jepara yang Lagi Bangkit

jateng.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta bakal menghadapi ujian serius saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26. Laga ini digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam dengan kickoff pukul 20.30 WIB.

Meski berada di posisi klasemen yang lebih baik, Laskar Mataram tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap motivasi Persijap yang sedang berjuang keras menjauh dari zona degradasi.

Saat ini PSIM menempati peringkat kedelapan klasemen dengan koleksi 37 poin dari 24 pertandingan. Jika mampu mengamankan tiga poin pada laga nanti, PSIM berpeluang naik ke posisi ketujuh.

Di sisi lain, Persijap datang dengan tekanan besar. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu masih tertahan di peringkat ke-15 atau hanya satu tingkat di atas zona merah dengan koleksi 20 poin dari 24 laga.

Situasi tersebut membuat pertandingan diprediksi berjalan sengit. Kedua tim sama-sama datang dengan kondisi tidak ideal karena kehilangan pemain penting.

PSIM dipastikan tampil tanpa Fahreza Sudin yang harus absen akibat kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Sementara Persijap kehilangan dua pilar, yakni bek asing Jose Luis Espinosa Arroyo dan gelandang Wahyudi Hamisi.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel menilai Persijap kini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama setelah melakukan banyak perubahan di putaran kedua kompetisi.

“Kami kehilangan satu pemain karena kartu merah. Sedangkan Persijap membawa sekitar 10 pemain baru yang cukup berkualitas, termasuk dari Liga India dan Spanyol. Dalam tiga pertandingan terakhir mereka mendapat lima poin. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata Van Gastel.