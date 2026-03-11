JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Aly Ndom Siap Unjuk Gigi Saat Persijap Tantang PSIM di Bantul

Aly Ndom Siap Unjuk Gigi Saat Persijap Tantang PSIM di Bantul

Rabu, 11 Maret 2026 – 12:35 WIB
Aly Ndom Siap Unjuk Gigi Saat Persijap Tantang PSIM di Bantul - JPNN.com Jateng
Bek asing Aly Ndom bertekad memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kontribusinya bersama Persijap Jepara. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Bek asing Aly Ndom bertekad memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kontribusinya bersama Persijap Jepara.

Pemain asal Prancis itu siap tempur saat Laskar Kalinyamat menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam.

Baca Juga:

Aly Ndom menegaskan dirinya sudah siap menjalani pertandingan penting tersebut setelah menjalani persiapan bersama tim.

“Saya sudah siap untuk menjalani laga nanti. Kami sudah mempersiapkan diri dalam latihan. Kami tahu pertandingan melawan PSIM adalah laga penting dan saya akan menikmatinya,” kata Ndom.

Bek berpostur 189 cm itu diproyeksikan menjadi palang pintu utama pertahanan Persijap dalam duel krusial melawan Laskar Mataram.

Baca Juga:

Ndom sendiri merupakan salah satu pemain asing yang didatangkan Persijap pada putaran kedua musim ini. Hingga kini ia sudah tampil dalam lima pertandingan bersama tim, meski menit bermainnya masih terbatas.

Dari lima laga tersebut, Ndom baru sekali tampil penuh selama 90 menit. Secara total ia mencatat 137 menit bermain.

Bek asing Aly Ndom bertekad memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kontribusinya bersama Persijap Jepara.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara psim yogyakarta aly ndom psim vs persijap bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU