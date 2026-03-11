Aly Ndom Siap Unjuk Gigi Saat Persijap Tantang PSIM di Bantul

jateng.jpnn.com, JEPARA - Bek asing Aly Ndom bertekad memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kontribusinya bersama Persijap Jepara.

Pemain asal Prancis itu siap tempur saat Laskar Kalinyamat menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam.

Aly Ndom menegaskan dirinya sudah siap menjalani pertandingan penting tersebut setelah menjalani persiapan bersama tim.

“Saya sudah siap untuk menjalani laga nanti. Kami sudah mempersiapkan diri dalam latihan. Kami tahu pertandingan melawan PSIM adalah laga penting dan saya akan menikmatinya,” kata Ndom.

Bek berpostur 189 cm itu diproyeksikan menjadi palang pintu utama pertahanan Persijap dalam duel krusial melawan Laskar Mataram.

Ndom sendiri merupakan salah satu pemain asing yang didatangkan Persijap pada putaran kedua musim ini. Hingga kini ia sudah tampil dalam lima pertandingan bersama tim, meski menit bermainnya masih terbatas.

Dari lima laga tersebut, Ndom baru sekali tampil penuh selama 90 menit. Secara total ia mencatat 137 menit bermain.