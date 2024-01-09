Imbas Konflik dengan AS, Iran Mundur dari Piala Dunia 2026

jateng.jpnn.com - Tim nasional Iran dilaporkan memilih mundur dari ajang Piala Dunia 2026 menyusul memanasnya situasi politik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat.

Kabar ini disampaikan langsung Menteri Olahraga Iran Ahmad Doyanmali. Dia menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Iran yang terjadi pekan lalu.

Menurut Doyanmali, kondisi politik dan keamanan yang terjadi saat ini membuat Iran tidak mungkin mengirimkan tim nasionalnya ke turnamen yang sebagian besar digelar di Amerika Serikat.

“Mengingat rezim korup Amerika Serikat telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apa pun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia,” kata Doyanmali seperti dikutip dari OneFootball, Rabu (11/3).

Pernyataan itu merujuk pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang disebut menjadi salah satu dampak dari konflik terbaru antara kedua negara.

Selain alasan politik, pemerintah Iran juga menyoroti aspek keselamatan tim nasional jika tetap tampil di turnamen tersebut.

Doyanmali menilai situasi saat ini tidak memberikan jaminan keamanan bagi para pemain maupun delegasi Iran apabila mereka harus berada di Amerika Serikat selama turnamen berlangsung.

“Orang-orang kami tidak aman, dan secara fundamental kondisi untuk berpartisipasi tidak ada,” ujarnya.