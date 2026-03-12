PSIM Yogyakarta Gagal Amankan 3 Poin Saat Jumpa Persijap Jepara

JPNN.com

Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam, PSIM Yogyakarta bermain imbang 2-2 saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-25. Foto: Instagram/@persijap_jepara

jateng.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta harus menunda ambisinya merangsek ke papan atas klasemen BRI Super League. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam, Laskar Mataram hanya mampu bermain imbang 2-2 saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-25.

Laga berjalan dramatis. PSIM sempat tertinggal lebih dulu, lalu bangkit membalikkan keadaan. Namun tim tamu berhasil mencuri gol penyama kedudukan di babak kedua.

Persijap langsung membuat publik Bantul terkejut saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Borja Martinez sukses memanfaatkan peluang lewat tendangan voli keras yang tak mampu dihalau kiper PSIM. Gol cepat itu membuat Persijap unggul 1-0.

Tertinggal di awal laga tidak membuat PSIM kehilangan ritme. Anak asuh Jean-Paul van Gastel tetap memainkan pola menyerang untuk membongkar pertahanan Persijap.

Upaya tersebut akhirnya berbuah hasil pada menit ke-16. Berawal dari pergerakan Riyatno Abiyoso di sisi sayap, dia melepaskan umpan tarik ke dalam kotak penalti. Bola langsung disambar Ezequiel Vidal yang sukses menjebol gawang Persijap.

Gol tersebut membuat kedudukan kembali imbang 1-1 dan meningkatkan tempo permainan kedua tim.

PSIM kemudian berhasil membalikkan keadaan menjelang akhir babak pertama. Pada menit ke-37, gelandang Ze Valente memanfaatkan bola liar di kotak penalti Persijap. Tanpa ragu ia melepaskan tembakan yang bersarang di gawang tim tamu.

Gol itu membuat PSIM berbalik unggul 2-1.

