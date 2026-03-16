Souza Kritik Lapangan JIS Seusai Persija Ditahan Dewa United, Sebut Pertandingan ‘Sangat Buruk’

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza melontarkan kritik keras terhadap kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS) setelah timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Dewa United pada lanjutan BRI Super League, Minggu (15/3).

Menurut Souza, kualitas rumput stadion sangat memengaruhi jalannya pertandingan sehingga kedua tim kesulitan memainkan sepak bola teknis yang seharusnya menjadi daya tarik utama laga tersebut.

“Menurut saya pertandingan ini secara teknis sangat buruk. Jika dianalisis, hampir tidak ada peluang gol yang benar-benar jelas dari kedua tim,” kata Souza.

Pada pertandingan itu, Persija sempat unggul lebih dulu lewat gol Maxwell menjelang turun minum. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Alexis Messidoro mencetak gol penyama kedudukan untuk Dewa United pada awal babak kedua.

Pelatih asal Brasil itu menilai kondisi rumput yang tidak ideal membuat timnya kesulitan menjalankan pola permainan yang mengandalkan umpan pendek dan tempo cepat.

“Lapangan tidak memiliki kondisi minimal untuk menghadirkan pertandingan sepak bola dan tontonan yang baik,” ujarnya.

Souza mengatakan situasi tersebut membuat Persija kesulitan membangun serangan secara efektif, meski memiliki sejumlah pemain dengan kualitas teknik mumpuni.

Dia juga menyoroti catatan kurang maksimal timnya saat bermain di JIS musim ini. Menurutnya, Macan Kemayoran justru kehilangan sejumlah poin penting saat tampil di kandang sendiri.