Persib Bandung Makin Nyaman di Puncak Klasemen, Persija Gagal Pepet Borneo FC

jateng.jpnn.com - Persaingan papan atas BRI Super League makin menarik menjelang jeda kompetisi. Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen sementara setelah melewati 25 pertandingan musim ini.

Tim asuhan Bojan Hodak itu mengoleksi 58 poin, unggul empat angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan 54 poin.

Teranyar, Persib harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam. Hasil tersebut tetap menjaga jarak Persib di puncak klasemen.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati Persija Jakarta dengan koleksi 52 poin dari 25 pertandingan. Namun, Macan Kemayoran gagal memangkas jarak dengan tim di atasnya setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United.

Laga tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu malam, dan membuat Persija harus rela tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara.

Di bawah Persija, Malut United menempati peringkat keempat dengan 41 poin, disusul Persita Tangerang dan Bhayangkara FC yang juga mengoleksi poin sama.

Memasuki pekan ke-26 setelah jeda kompetisi, Persib Bandung dijadwalkan menjalani laga tandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, Borneo FC juga akan melakoni laga tandang menghadapi Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada hari yang sama.