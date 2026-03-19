Persib Bandung Libur Panjang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak langsung memberi 'hadiah' libur panjang kepada anak asuhnya seusai mencuri satu poin di markas Borneo FC Samarinda.

Hasil imbang di tanah Kalimantan itu tak menggoyahkan posisi Maung Bandung di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 hingga pekan ke-25.

Momentum jeda kompetisi karena FIFA Match Day akhir Maret dimanfaatkan Hodak untuk memulihkan kondisi tim yang sempat diperas jadwal padat, termasuk tampil di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

“Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh istirahat. Sebelumnya ada jeda, tetapi kami masih tetap bermain di Liga Champions. Pemain saat ini merasa sangat kelelahan,” ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu tak ingin sekadar memberi jeda fisik. Dia mendorong para pemain benar-benar “cabut” sejenak dari atmosfer sepak bola, menikmati waktu bersama keluarga, terlebih bertepatan dengan momen Idulfitri.

Menurutnya, penyegaran mental sama pentingnya dengan pemulihan fisik jelang fase krusial musim.

“Sejenak mereka melupakan sepak bola dan ketika nanti kembali, mereka akan lebih siap menghadapi periode akhir liga,” tambahnya.

Persib kini berada di posisi ideal dalam perburuan gelar. Dengan koleksi 58 poin, mereka unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua, serta dibayangi Persija Jakarta di papan atas.