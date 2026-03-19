Lebaran, Persija Jakarta Liburkan Skuad Selama Satu Pekan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memutuskan meliburkan para pemainnya setelah menuntaskan laga pekan ke-25 melawan Dewa United Banten FC di Jakarta International Stadium pada 15 Maret 2026.

Pelatih Mauricio Souza mengatakan keputusan memberikan libur selama satu pekan diambil karena kompetisi BRI Super League 2025/26 tengah memasuki jeda, sekaligus untuk menghormati momen Ramadan dan Idulfitri.

“Banyak pemain akan kembali ke kota asal untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Kami menghormati Ramadan dan Idulfitri,” kata Mauricio.

Menurut dia, jeda ini penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pemain di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Persija dijadwalkan kembali menjalani latihan dua pekan sebelum pertandingan berikutnya. Tim akan mempersiapkan diri menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada 5 April.

Sejumlah pemain, termasuk Rizky Ridho, akan memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul bersama keluarga.

Mauricio berharap, setelah masa libur berakhir, para pemain bisa kembali dalam kondisi lebih segar dan siap menghadapi sisa pertandingan musim ini.

“Ketika kembali nanti, kami akan fokus mempersiapkan tim untuk periode akhir kompetisi,” ujarnya. (jpnn)