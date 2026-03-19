Persib Bandung Kukuh di Puncak Klasemen, Adam Alis Tak Mau Terlena, Target Hattrick Juara Tetap Dijaga

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen BRI Super League 2025/26 sejak memastikan diri sebagai juara paruh musim.

Maung Bandung sempat mengambil alih posisi teratas dari Borneo FC Samarinda yang sebelumnya tampil impresif dengan 11 kemenangan beruntun di awal kompetisi.

Posisi puncak itu tetap bertahan hingga momen Idulfitri. Hasil imbang 1-1 di kandang Borneo FC pada laga terakhir di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3), memastikan Persib belum tergeser.

Gelandang senior Persib Adam Alis mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Namun, ia menegaskan timnya tidak boleh lengah.

Menurutnya, persaingan belum selesai karena masih ada sembilan pertandingan tersisa yang akan menentukan gelar juara.

“Ya tetap bersyukur, tetapi kami harus terus berjuang. Pertandingan masih panjang, jadi tidak boleh terlalu percaya diri. Kami jalani step by step,” ujar Adam.

Pemain kelahiran Jakarta itu juga menegaskan ambisi besar Persib musim ini, yakni mencetak hattrick juara. Jika terealisasi, Persib akan mencatat sejarah baru di kompetisi Liga Indonesia.

Sebelumnya, Persib sudah menyamai pencapaian Bali United FC yang mampu meraih gelar juara secara beruntun.