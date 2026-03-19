JPNN.com Jateng Olahraga Bek Persib Bandung Ini Siap Bawa Timnas Irak Tembus Piala Dunia 2026

Bek Persib Bandung Ini Siap Bawa Timnas Irak Tembus Piala Dunia 2026

Kamis, 19 Maret 2026 – 12:55 WIB
Bek Persib Bandung Ini Siap Bawa Timnas Irak Tembus Piala Dunia 2026 - JPNN.com Jateng
Bek Persib Bandung Frans Putros mendapat panggilan penting dari Timnas Irak untuk menghadapi fase krusial menuju Piala Dunia FIFA 2026. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Bandung Frans Putros mendapat panggilan penting dari Timnas Irak untuk menghadapi fase krusial menuju Piala Dunia FIFA 2026.

Putros akan memperkuat skuad Singa Mesopotamia yang kini ditangani pelatih asal Australia Graham Arnold pada ajang Playoff Interkontinental Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Irak dijadwalkan menghadapi pemenang laga antara Timnas Bolivia melawan Timnas Suriname pada 31 Maret di Monterrey, Meksiko.

Putros mengaku antusias menyambut kesempatan tersebut. Ia ingin membawa Irak kembali tampil di Piala Dunia, setelah terakhir kali tampil pada edisi 1986.

“Kami sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan di Meksiko dan kami ingin memenangkannya agar bisa pergi ke Piala Dunia,” kata Putros.

Pemain berusia 32 tahun itu datang dengan modal positif. Bersama Persib musim ini, dia tampil reguler dengan catatan 20 pertandingan di BRI Super League 2025/26, serta menyumbang satu gol dan dua assist.

Selain itu, fleksibilitas menjadi nilai tambah Putros. Dalam beberapa laga terakhir, dia dimainkan di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, bek kanan, hingga gelandang bertahan.

Menurutnya, hal tersebut bukan masalah. “Di posisi mana pun pelatih mempercayai saya, saya siap bermain,” ujarnya.

Bek Persib Bandung Frans Putros mendapat panggilan penting dari Timnas Irak untuk menghadapi fase krusial menuju Piala Dunia FIFA 2026.
