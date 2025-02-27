Dean James Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia, Apa Alasannya?

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari skuad Timnas Indonesia jelang laga FIFA Series akhir pekan ini. Bek Dean James dipastikan dicoret dari daftar pemain.

Kepastian itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji pada Rabu (25/3). Dia menegaskan pencoretan bukan karena performa, melainkan keterbatasan kuota pemain.

“Karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, maka satu pemain harus dicoret,” ujarnya.

Baca Juga: Bek Persib Bandung Ini Siap Bawa Timnas Irak Tembus Piala Dunia 2026

Sebelumnya, PSSI memanggil 24 pemain untuk FIFA Series. Artinya, satu nama memang harus tereliminasi sebelum daftar final dikunci.

Menurut Sumardji, keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi mental pemain. Dia menilai tidak ideal jika ada pemain yang tetap dibawa tetapi hanya duduk di tribun.

“Kalau satu orang disuruh di tribun, itu tidak bagus juga untuk mental pemain,” tambahnya.

Baca Juga: Ada Kata Pemecatan Saat DLH Minta Maaf Soal Sampah Berceceran di Depan Pos Polisi Semarang

Keputusan pencoretan ini juga telah dikomunikasikan dengan pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Nama Dean James sendiri belakangan ramai diperbincangkan. Selain performanya bersama Go Ahead Eagles, dia juga terseret polemik status kewarganegaraan.