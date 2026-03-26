Mohamed Salah Dipastikan Hengkang dari Liverpool, Al-Ittihad Langsung Bergerak

jateng.jpnn.com - Klub Arab Saudi Al-Ittihad dilaporkan kembali bergerak untuk memburu tanda tangan Mohamed Salah yang dipastikan hengkang dari Liverpool di akhir musim ini.

Menurut laporan ESPN, pembicaraan antara kedua pihak mulai dihidupkan lagi. Ini bukan kali pertama Al-Ittihad mencoba mendatangkan bintang asal Mesir tersebut. Pada September 2023, mereka bahkan sempat mengajukan tawaran fantastis mencapai 150 juta pound, namun ditolak mentah-mentah oleh Liverpool.

Kini situasinya berbeda. Dengan kepastian kepergian Salah, peluang transfer terbuka lebar. Al-Ittihad melihat pemain berusia 33 tahun itu sebagai sosok ideal untuk dijadikan ikon baru tim, terlebih setelah perubahan komposisi bintang di liga Saudi.

Namun, jalan Al-Ittihad tak akan mulus. Mereka harus bersaing dengan Al-Qadsiah yang memiliki kekuatan finansial serupa dan siap masuk dalam perburuan.

Menariknya, sejumlah klub besar Saudi lain seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ahli justru tidak ikut dalam perburuan ini.

Salah sendiri bukan nama sembarangan. Sejak didatangkan dari AS Roma pada 2017, dia menjelma menjadi legenda hidup Liverpool dengan torehan 255 gol.

Dia kini duduk di posisi ketiga dalam daftar top skor sepanjang masa Liverpool, serta menempati peringkat keempat pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris dengan 191 gol.

Selama berseragam The Reds, Salah juga mempersembahkan delapan trofi bergengsi, termasuk dua gelar liga dan satu Liga Champions.