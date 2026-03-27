Elkan Baggott Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Siap Buktikan Diri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bek jangkung Timnas Indonesia Elkan Baggott akhirnya kembali mengenakan seragam Merah Putih. Setelah sempat lama absen, pemain yang kini merumput bersama Ipswich Town itu mengaku antusias menjalani comeback bersama skuad Garuda.

Elkan menegaskan kebanggaannya bisa kembali membela Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Series, termasuk menghadapi St Kitts and Nevis national football team di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Saya sangat senang bisa kembali dan mewakili negara saya lagi. Ini negara saya dan saya ingin memberikan yang terbaik serta membuat semua orang bangga,” ujar Elkan dalam jumpa pers, Kamis (26/3).

Pemain berusia 21 tahun itu terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 pada awal 2024. Setelah itu, namanya sempat tak masuk daftar panggilan.

Elkan mengakui ada sejumlah alasan di balik absennya tersebut. Namun, dia memilih untuk menyimpannya rapat-rapat.

“Ada beberapa alasan mengapa saya tidak dipanggil. Mungkin akan saya ceritakan lain kali. Sekarang bukan waktu yang tepat,” ucapnya.

Yang jelas, kini fokusnya tampil maksimal dan menjawab kepercayaan.

“Saya merasa terhormat. Ini negara saya dan saya ingin tampil sebaik mungkin, membuat diri saya, keluarga, dan masyarakat Indonesia bangga,” tegasnya.