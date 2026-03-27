John Herdman Bidik Piala Dunia 2030, Timnas Indonesia Diminta Melangkah Pasti di FIFA Series

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman langsung memasang target tinggi. Dia menegaskan ambisinya membawa skuad Garuda tembus ke putaran final Piala Dunia 2030.

Namun, Herdman mengingatkan bahwa mimpi besar itu tak bisa diraih secara instan. Semua harus ditempuh dengan proses bertahap.

“Sepak bola internasional adalah langkah demi langkah. Tujuannya di sini adalah untuk tembus ke 2030. Setiap langkah dalam tiga tahun ke depan adalah bagian dari perjalanan itu,” kata Herdman saat jumpa pers jelang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut mantan pelatih Timnas Kanada itu, hasil di laga terdekat memang penting, tetapi bukan segalanya. Dia menilai setiap pertandingan tetap memberi manfaat, baik kemenangan maupun kekalahan.

“Kalau menang, itu bagus untuk kepercayaan diri dan mentalitas. Kalau tidak, kami tetap dapat pelajaran penting soal pemain, sistem, dan adaptasi di AFC,” ujarnya.

Pada laga FIFA Series, Indonesia dijadwalkan menghadapi St Kitts and Nevis national football team, Jumat (27/3) malam. Jika menang, peluang bertemu tim Eropa terbuka lebar di partai final.

Salah satu kandidat lawan adalah Bulgaria national football team yang lebih dulu menghadapi Kepulauan Solomon.

Herdman pun melempar tantangan besar kepada anak asuhnya, yakni mencetak sejarah di kandang sendiri.