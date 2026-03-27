Borneo FC Pasang Target Juara, Siap Tancap Gas Seusai Jeda Lebaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ambisi besar diusung Borneo FC dalam perburuan gelar BRI Super League musim 2025/2026. Tim Pesut Etam menegaskan siap bersaing hingga pekan terakhir kompetisi.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan fokus utama tim saat ini adalah langsung tancap gas usai jeda Lebaran dengan meraih hasil positif.

Menurut pelatih asal Brasil itu, fase akhir musim akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan konsistensi tim.

“Yang jelas kami akan terus berusaha dan bekerja keras sampai akhir,” tegas Lefundes, Jumat (27/3).

Saat ini, Borneo FC berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 54 poin dari 25 pertandingan. Mereka hanya terpaut empat poin dari Persib Bandung di puncak klasemen, serta unggul tipis satu poin dari Persija Jakarta di posisi ketiga.

Optimisme juga digaungkan manajer tim, Dandri Dauri. Dia menilai peluang juara masih terbuka lebar jika tim mampu menjaga konsistensi.

“Artinya kami masih ada harapan. Kami akan berusaha agar mimpi itu bisa terwujud,” ujarnya.

Ujian pertama Borneo FC usai jeda Lebaran akan datang pada pekan ke-26. Mereka dijadwalkan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB.