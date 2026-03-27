Seusai Lebaran, Persib Bandung Langsung Panaskan Mesin, Semua Pemain Siap Tempur

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Seusai jeda Lebaran kompetisi BRI Super League 2025/2026, kondisi skuad Persib Bandung disebut sudah kembali bugar.

Asisten pelatih Persib Bandung Miro Petric mengapresiasi profesionalisme para pemain yang tetap menjaga kondisi selama masa libur.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kunci utama kebugaran tim adalah kedisiplinan pemain dalam menjalankan program latihan mandiri.

“Semua pemain mengikuti program latihan individu. Sekarang semuanya dalam kondisi sehat dan tidak ada yang cedera. Kami bisa langsung melanjutkan program berikutnya,” ujar Miro, Jumat (27/3).

Dia menyebut level kebugaran para pemain kini sudah mencapai 90 persen, modal penting untuk menghadapi fase krusial akhir musim.

Tak hanya latihan, perhatian terhadap pola makan juga menjadi faktor penting. Miro memastikan seluruh pemain mampu menjaga berat badan selama libur Lebaran.

“Untuk berat badan, semuanya oke. Mereka benar-benar memperhatikan apa yang dimakan. Ini menunjukkan kesiapan menghadapi jadwal padat,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Persib kini siap memulai persiapan intensif jelang laga pekan berikutnya menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4).