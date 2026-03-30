JPNN.com

Timnas Inggris Ditinggal 8 Pemain Menjelang Laga Lawan Jepang

Senin, 30 Maret 2026 – 11:25 WIB
Skuad Timnas Inggris. Foto: X/England.

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Timnas Inggris akan mengahadapi Jepang dalam laga uji coba di Stadion Wembley pada Rabu (1/4).

Namun, sebelum laga itu terlaksana, delapan pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris.

Pelatih Thomas Tuchel harus melakukan sejumlah perubahan dalam susunan timnya.

Baca Juga:

Kepergian para pemain tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Sabtu (28/3), sehari setelah Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga persahabatan.

"Total, delapan pemain akan meninggalkan tim (Inggris), termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori and Dominic Calvert-Lewin," tulis FA di situs resmi, Senin (30/3).

Sejumlah pemain mengalami cedera dan masalah kebugaran sehingga tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan.

Baca Juga:

Selain nama-nama di atas, bek John Stones juga kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Uruguay.

Selain itu, Adam Wharton (Crystal Palace) dan Noni Madueke (Arsenal) mengalami cedera saat laga kontra Uruguay.

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Timnas inggris Jepang inggris vs jepang FIFA Matchday pemain

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU