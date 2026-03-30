Timnas Inggris Ditinggal 8 Pemain Menjelang Laga Lawan Jepang

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Timnas Inggris akan mengahadapi Jepang dalam laga uji coba di Stadion Wembley pada Rabu (1/4).

Namun, sebelum laga itu terlaksana, delapan pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris.

Pelatih Thomas Tuchel harus melakukan sejumlah perubahan dalam susunan timnya.

Kepergian para pemain tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Sabtu (28/3), sehari setelah Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga persahabatan.

"Total, delapan pemain akan meninggalkan tim (Inggris), termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori and Dominic Calvert-Lewin," tulis FA di situs resmi, Senin (30/3).

Sejumlah pemain mengalami cedera dan masalah kebugaran sehingga tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan.

Selain nama-nama di atas, bek John Stones juga kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Uruguay.

Selain itu, Adam Wharton (Crystal Palace) dan Noni Madueke (Arsenal) mengalami cedera saat laga kontra Uruguay.