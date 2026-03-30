Jens Raven Dipilih Gantikan Mauro Zijlstra, Herdman: Dia Masa Depan Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya buka suara soal keputusannya mencoret Mauro Zijlstra dan menggantinya dengan Jens Raven jelang laga terakhir FIFA Series 2026.

Zijlstra dipastikan absen saat Indonesia menghadapi Bulgaria, Senin malam, akibat cedera. Nama Raven pun langsung ditarik masuk, meski sebelumnya hanya masuk dalam daftar awal skuad.

Herdman mengaku sudah lama memantau Raven, termasuk saat sang striker tampil di laga pramusim bersama Bali United.

“Saya sempat melihat Jens bermain di Bali. Ada beberapa hal yang saya suka dari dia,” ujar Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Minggu (30/3).

Pelatih asal Kanada itu menilai Raven punya potensi besar untuk menjadi bagian penting Timnas Indonesia di masa depan.

“Dia masih sangat muda dan bisa menjadi bagian dari masa depan tim,” tegas eks pelatih timnas Kanada yang sukses tampil di Piala Dunia 2022 tersebut.

Masuknya Raven membuka peluang debutnya bersama tim senior. Selama ini, penyerang muda itu lebih banyak memperkuat tim kelompok umur, dengan total 29 caps dari level U-19 hingga U-23.

Meski begitu, Herdman belum bisa memastikan apakah Raven akan langsung diberi menit bermain.