Dipercaya Jadi Playmaker, Calvin Verdonk Dapat Pujian dari John Herdman

jateng.jpnn.com - Kekalahan Timnas Indonesia dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 tak sepenuhnya meninggalkan kekecewaan. Pelatih John Herdman justru memberi pujian tinggi kepada Calvin Verdonk yang tampil impresif sepanjang laga.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3), Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Namun, di balik hasil itu, performa Verdonk jadi sorotan.

Herdman menyebut pemain milik Lille OSC itu sebagai sosok komplet yang mampu menjalankan berbagai peran di lapangan.

“Penampilannya luar biasa. Dia pemain komplet, punya kecerdasan taktik, kecepatan, stamina, akselerasi, dan visi umpan yang sangat baik,” ujar Herdman usai pertandingan.

Menariknya, dalam laga tersebut Verdonk tidak hanya bermain sebagai gelandang bertahan, tetapi juga didorong lebih ke depan sebagai playmaker atau “nomor 10”.

Transformasi posisi ini bukan hal baru. Sejak era Patrick Kluivert, Verdonk mulai dicoba di lini tengah. Sebelumnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong, dia lebih sering diplot sebagai bek sayap kiri atau bek tengah.

Herdman melihat fleksibilitas itu sebagai aset penting bagi masa depan Timnas Indonesia, terutama dalam mengontrol tempo permainan di lini tengah.

“Saya pikir Calvin akan jadi bagian besar tim ini ke depan, terutama dalam mengatur permainan,” tegasnya.