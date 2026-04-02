Dony Tri Termotivasi Tembus Eropa, Pesan Verdonk Jadi Suntikan Mental

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Asa menembus kompetisi Eropa jadi bahan bakar baru bagi pemain muda Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas.

Bek kiri milik Persija Jakarta itu mengaku dorongan dari rekan setimnya menjadi motivasi besar untuk terus berkembang.

“Dorongan untuk berkarier di liga-liga Eropa akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya ke depannya,” ujar Dony kepada awak media, Rabu.

Motivasi itu muncul setelah pernyataan Calvin Verdonk yang berharap suatu saat Dony bisa merumput di Eropa. Verdonk sendiri saat ini berkarier bersama LOSC Lille di Liga Prancis.

Pernyataan tersebut disampaikan Verdonk usai keduanya bermain bersama dalam ajang FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia.

Dony tak menampik, mimpi bermain di Eropa adalah target besar. Namun, pemain 21 tahun itu sadar, jalan ke sana tak instan.

“Semua tergantung saya sendiri, bagaimana saya bisa membuktikan kemampuan supaya dilirik klub Eropa,” katanya.

Selama mengikuti agenda FIFA Series, Dony juga banyak berdiskusi dengan Verdonk. Dari situ, ia mendapat gambaran langsung tentang kerasnya persaingan di sepak bola Eropa.