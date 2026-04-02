Seusai Cedera Parah, Alexander Isak Segera Gabung Latihan Liverpool

Kamis, 02 April 2026 – 08:46 WIB
Penyerang Liverpool Alexander Isak merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang West Ham pada pertandingan Liga Inggris di Stadion London, London, Minggu (30/11/2025) waktu setempat. (Antara/premierleague.com)

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Penyerang Liverpool Alexander Isak dipastikan segera kembali ke sesi latihan tim setelah absen panjang akibat cedera serius.

Striker asal Swedia itu dijadwalkan mulai berlatih bersama tim pada Kamis (2/4), seusai menjalani pemulihan intensif sejak Desember 2025. Sebelumnya, Isak mengalami cedera pergelangan kaki parah hingga patah tulang fibula.

Pelatih Liverpool Arne Slot memastikan kondisi sang pemain terus menunjukkan perkembangan positif.

“Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik. Dia akan kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya besok,” ujar Slot, Kamis (2/4).

Cedera tersebut didapat Isak seusai tampil gemilang dengan mencetak gol dalam kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur pada Desember lalu. Namun, setelah itu, dia harus naik meja operasi dan menepi selama tiga hingga empat bulan.

Kini, setelah melewati proses rehabilitasi panjang, Isak akhirnya kembali mendekat ke lapangan.

Slot pun menyambut kembalinya sang striker dengan penuh optimisme.

“Setelah bekerja keras selama berbulan-bulan, kembali ke latihan tim tentu menjadi momen yang menyenangkan,” katanya.

Sumber Antara
