Mo Salah Akan Segera Hengkang dari Liverpool, Arne Slot Punya Harapan Ini

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool FC Arne Slot berharap musim terakhir Mohamed Salah bisa menjadi pemantik semangat tim untuk menutup kompetisi dengan hasil maksimal.

Slot bahkan tak ragu menyematkan status 'legenda hidup' kepada penyerang asal Mesir tersebut, menyusul kontribusi besarnya selama hampir satu dekade berseragam The Reds.

“Dia akan selalu dikenang sebagai legenda klub. Kami berharap dia bisa menutup warisannya dengan sesuatu yang spesial,” ujar Slot, Kamis (2/4).

Sebelumnya, Salah telah memastikan akan hengkang di akhir musim ini, mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Liverpool sejak 2017. Selama itu, ia sukses mencetak 255 gol dan menjadi salah satu ikon klub.

Meski sempat muncul isu kurang harmonis antara Salah dan Slot pada Desember lalu, setelah sang pemain beberapa kali dicadangkan, situasi kini disebut mulai membaik.

Sejak kembali dari ajang Piala Afrika pada Januari, Salah kembali menjadi andalan di lini depan Liverpool.

Namun, performa tim secara keseluruhan masih belum stabil. Saat ini, Liverpool tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dan masih berjuang mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Meski begitu, Slot tetap optimistis timnya bisa mengakhiri musim dengan catatan manis, terutama di kompetisi domestik dan Eropa.