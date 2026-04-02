Bojan Hodak Sebut Laga Persib Bandung Kontra Semen Padang Bakal Berat

Kamis, 02 April 2026 – 19:49 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai laga tandang menghadapi Semen Padang FC akan menjadi ujian berat bagi timnya.

Pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB.

Meski secara klasemen Persib berada di puncak sementara Semen Padang terpuruk di posisi 17, Hodak menegaskan perbedaan itu tak menjamin pertandingan akan mudah.

“Ini akan jadi laga sulit. Mereka bermain di kandang dan sedang berjuang keluar dari zona degradasi,” ujar Hodak, Kamis (2/4).

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, tuan rumah dipastikan tampil dengan motivasi berlipat. Terlebih, Semen Padang kini memiliki energi baru bersama pelatih anyar Imran Nahumarury.

Debut Imran pun terbilang manis setelah membawa timnya menang 2-0 atas PSBS Biak.

“Saya rasa mereka akan bermain 200 persen,” tegas Hodak.

Meski begitu, Maung Bandung tetap mengincar hasil maksimal demi menjaga konsistensi di papan atas. Pada pertemuan putaran pertama Agustus lalu, Persib sukses menundukkan Semen Padang dengan skor 2-0.

