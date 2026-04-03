Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Gabriele Gravina Mundur dari Jabatan Presiden FIGC

Jumat, 03 April 2026 – 18:55 WIB
Penyerang Timnas Italia Francesco Pio Esposito bereaksi pada pertandingan final play-off jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi Timnas Bosnia-Herzegovina di Stadion Billino Polje, Zenica, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jateng.jpnn.com, ROMA - Kegagalan Timnas Italia tembus ke Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan tersebut diumumkan dalam pertemuan di markas Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) di Roma, Kamis waktu setempat.

Dalam forum itu, Gravina menyampaikan langsung pengunduran dirinya di hadapan perwakilan berbagai kompetisi, termasuk dari Serie A dan Serie B.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen federasi atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya.

Tak hanya itu, Gravina dijadwalkan hadir pada 8 April untuk memberikan laporan di hadapan Komite VII DPR Italia. Dalam kesempatan tersebut, dia akan memaparkan kondisi sepak bola Italia secara menyeluruh, termasuk kekuatan dan kelemahan yang ada.

FIGC sendiri telah menjadwalkan pemilihan presiden baru pada 22 Juni mendatang untuk menentukan pengganti Gravina.

Mundurnya Gravina tak lepas dari hasil buruk yang dialami Gli Azzurri. Italia dipastikan gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Bosnia-Herzegovina di final play-off kualifikasi zona Eropa melalui adu penalti.

Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Italia yang kini tiga kali beruntun absen dari putaran final Piala Dunia, setelah sebelumnya juga gagal lolos pada edisi 2018 dan 2022.

Sumber antara
