Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Gattuso Mundur dari Kursi Pelatih

jateng.jpnn.com, ITALIA - Kegagalan Timnas Italia tembus ke Piala Dunia 2026 membuat Gennaro Gattuso mundur dari jabatan pelatih.

Keputusan itu diumumkan setelah adanya kesepakatan bersama antara Gattuso dan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat.

Gattuso mengaku mundur dengan berat hati karena gagal memenuhi target utama, yakni membawa Italia tampil di putaran final Piala Dunia 2026.

“Saya merasa masa jabatan ini harus berakhir karena tujuan tidak tercapai. Seragam Azzurri adalah hal paling berharga, dan ini demi memudahkan evaluasi ke depan,” ujarnya.

Mundurnya Gattuso menambah daftar panjang perubahan di tubuh federasi. Sebelumnya, Presiden FIGC Gabriele Gravina dan kepala delegasi Gianluigi Buffon juga lebih dulu melepas jabatan dengan alasan serupa.

Meski gagal, Gattuso tetap mengaku bangga pernah memimpin tim nasional. Dia juga berterima kasih kepada para pemain dan suporter yang terus memberikan dukungan.

“Terima kasih kepada semua penggemar Italia yang selalu menunjukkan cinta mereka. Azzurri akan selalu ada di hati saya,” katanya.

Di sisi lain, Gravina memberikan apresiasi atas kerja Gattuso selama menangani tim dalam waktu singkat.