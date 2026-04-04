Teja Paku Alam Pulang Kampung, Siap Bawa Persib Bandung Curi Poin dari Semen Padang

jateng.jpnn.com, SUMATERA BARAT - Laga tandang Persib Bandung ke markas Semen Padang FC di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 terasa spesial bagi Teja Paku Alam.

Kiper Persib itu akan tampil di tanah kelahirannya, Sumatra Barat, saat Maung Bandung bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Meski bermain di kampung halaman sendiri, Teja menegaskan tak ada kompromi. Dia tetap bertekad membawa Persib meraih kemenangan.

“Main di mana pun sama saja, kami butuh menang di setiap pertandingan,” tegasnya, Sabtu (4/4).

Tambahan tiga poin menjadi krusial bagi Persib untuk menjaga posisi puncak klasemen dari tekanan Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta.

Namun, Teja menolak meremehkan Semen Padang meski tim tuan rumah kini berada di papan bawah, tepatnya posisi ke-17.

Menurutnya, persaingan di Liga Indonesia sangat ketat dan tidak bisa diprediksi. Tim papan bawah pun kerap memberi kejutan bagi tim besar.

“Semua tim hampir merata. Tidak bisa dianggap mudah,” ujarnya.