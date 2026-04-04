JPNN.com

Teja Paku Alam Pulang Kampung, Siap Bawa Persib Bandung Curi Poin dari Semen Padang

Sabtu, 04 April 2026 – 15:40 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (bawah). Foto: persib

jateng.jpnn.com, SUMATERA BARAT - Laga tandang Persib Bandung ke markas Semen Padang FC di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 terasa spesial bagi Teja Paku Alam.

Kiper Persib itu akan tampil di tanah kelahirannya, Sumatra Barat, saat Maung Bandung bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Meski bermain di kampung halaman sendiri, Teja menegaskan tak ada kompromi. Dia tetap bertekad membawa Persib meraih kemenangan.

Baca Juga:

“Main di mana pun sama saja, kami butuh menang di setiap pertandingan,” tegasnya, Sabtu (4/4).

Tambahan tiga poin menjadi krusial bagi Persib untuk menjaga posisi puncak klasemen dari tekanan Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta.

Namun, Teja menolak meremehkan Semen Padang meski tim tuan rumah kini berada di papan bawah, tepatnya posisi ke-17.

Baca Juga:

Menurutnya, persaingan di Liga Indonesia sangat ketat dan tidak bisa diprediksi. Tim papan bawah pun kerap memberi kejutan bagi tim besar.

“Semua tim hampir merata. Tidak bisa dianggap mudah,” ujarnya.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib semen padang teja paku alam semen padang vs persib bri super league

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU