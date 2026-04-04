JPNN.com

Menjelang Lawan Persib Bandung, Semen Padang Kehilangan 4 Pemain Pilar

Sabtu, 04 April 2026 – 15:55 WIB
Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kota Padang, Sabtu, (4/4/2026). Antara/HO-Humas Semen Padang FC

jateng.jpnn.com, PADANG - Semen Padang FC dipastikan pincang saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury mengungkapkan empat pemainnya hampir pasti absen dalam laga penting tersebut.

Mereka adalah Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa, dan Samuel Simanjuntak.

Baca Juga:

“Absennya mereka cukup disayangkan, apalagi kami menghadapi tim pemuncak klasemen,” ujar Imran, Sabtu (4/4).

Menurutnya, kehadiran empat pemain tersebut sejatinya bisa menambah variasi strategi tim. Namun kondisi ini harus diterima sebagai bagian dari dinamika kompetisi.

Meski kehilangan sejumlah pilar, Imran tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan sengit.

Baca Juga:

“Sepak bola adalah permainan tim. Saya percaya pemain lain bisa menggantikan peran mereka,” tegasnya.

Dia juga memastikan secara umum kondisi skuad Kabau Sirah dalam keadaan siap tempur. Berbagai opsi taktik telah disiapkan untuk menghadapi Persib.

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semen padang semen padang vs persib persib bandung bri super league

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU