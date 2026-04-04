Menjelang Lawan Persib Bandung, Semen Padang Kehilangan 4 Pemain Pilar

jateng.jpnn.com, PADANG - Semen Padang FC dipastikan pincang saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury mengungkapkan empat pemainnya hampir pasti absen dalam laga penting tersebut.

Mereka adalah Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa, dan Samuel Simanjuntak.

Baca Juga: Bojan Hodak Sebut Laga Persib Bandung Kontra Semen Padang Bakal Berat

“Absennya mereka cukup disayangkan, apalagi kami menghadapi tim pemuncak klasemen,” ujar Imran, Sabtu (4/4).

Menurutnya, kehadiran empat pemain tersebut sejatinya bisa menambah variasi strategi tim. Namun kondisi ini harus diterima sebagai bagian dari dinamika kompetisi.

Meski kehilangan sejumlah pilar, Imran tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan sengit.

“Sepak bola adalah permainan tim. Saya percaya pemain lain bisa menggantikan peran mereka,” tegasnya.

Dia juga memastikan secara umum kondisi skuad Kabau Sirah dalam keadaan siap tempur. Berbagai opsi taktik telah disiapkan untuk menghadapi Persib.