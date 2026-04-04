Persis Solo Curi Poin di Kandang PSM Makassar, Coach Milo: Ini Hasil yang Berharga

jateng.jpnn.com, PAREPARE - Persis Solo sukses mencuri satu poin penting saat bertandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan BRI Super League, Sabtu (4/4). Laga di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare itu berakhir imbang 1-1.

Tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus lebih dulu tertinggal di babak pertama. PSM membuka keunggulan lewat sundulan Yuran Fernandes pada menit ke-18.

Namun Persis tak tinggal diam. Memasuki babak kedua, mereka bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi individu brilian Roman Paparyha pada menit ke-65. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku puas dengan hasil ini. Meski belum maksimal, ia menilai satu poin dari Parepare sangat berharga.

“Pertandingan berlangsung sengit, sesuai prediksi saya. Tidak mudah bermain di Parepare karena faktor cuaca dan perjalanan jauh,” ujar Milo.

Dia juga menilai PSM tampil lebih baik, terutama dalam situasi bola mati. Meski begitu, secara taktik Persis dinilai sudah bermain cukup disiplin.

“Saya apresiasi pemain. Kami bermain baik secara taktikal, meski PSM unggul dalam set piece. Ini sepak bola, tidak bisa unggul di semua aspek,” tambahnya.

Milo bahkan menyebut andai Persis mencetak gol lebih dulu, hasil pertandingan bisa berbeda.