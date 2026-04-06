Hadapi Persik Kediri Sore Ini, Persijap Jepara Bawa Misi Keluar dari Zona Merah

jateng.jpnn.com, KEDIRI - Persijap Jepara dijadwalkan menantang Persik Kediri pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Senin (6/4) pukul 15.30 WIB.

Empat laga terakhir jadi bekal penting. Anak asuh Mario Lemos sukses mengamankan poin di setiap pertandingan, sekali menang dan tiga kali imbang.

Tren ini jadi suntikan kepercayaan diri, sekaligus alarm agar tak lengah.

Saat ini Persijap mengoleksi 21 poin dari 25 laga dan bertengger di posisi ke-14. Namun, posisi itu belum aman.

Bayang-bayang degradasi masih mengintai. Poin Persijap sama dengan Persis Solo di bawahnya, bahkan hanya terpaut satu angka dari tim zona merah seperti Madura United FC dan Semen Padang FC.

Dengan sembilan pertandingan tersisa, setiap poin jadi krusial. Sedikit saja lengah, posisi bisa langsung tergelincir ke zona berbahaya.

Mario Lemos memastikan timnya sudah siap tempur seusai jeda Lebaran.

“Persiapan berjalan bagus. Kami punya 12 hari untuk fokus. Empat laga terakhir selalu dapat poin, semoga bisa lanjut,” ujarnya.