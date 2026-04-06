Kalahkan Semen Padang, Persib Bandung Makin Nyaman di Puncak

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya di puncak klasemen BRI Super League 2025/26. Maung Bandung sukses menjaga jarak aman dari tekanan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-26.

Meski Borneo FC lebih dulu pesta gol seusai menundukkan Madura United FC dengan skor 3-1, Persib tak tinggal diam.

Tim asuhan Bojan Hodak itu langsung merespons dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang FC di Stadion H Agus Salim, Minggu (5/4).

Bintang kemenangan Persib tak lain adalah Ramon Tanque yang mencetak brace alias dua gol sekaligus. Penampilan tajamnya jadi pembeda dalam laga yang berlangsung keras dan penuh tekanan.

Gelandang andalan Persib Beckham Putra mengakui kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Bermain di kandang lawan yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi membuat pertandingan berjalan alot.

“Tidak mudah main di Padang, karena mereka juga butuh kemenangan. Kami hanya fokus ke pertandingan, apalagi kondisi belum sepenuhnya pulih setelah jeda. Alhamdulillah bisa dapat tiga poin,” ujar pemain yang akrab disapa Etam itu, Senin (6/4).

Tak cuma tekanan lawan, hujan deras yang mengguyur stadion juga bikin laga makin berat. Lapangan licin membuat aliran bola sulit dikontrol.

“Dengan hujan lebat, tidak mudah bagi kami mengontrol pertandingan. Namun, yang terpenting kami dapat tiga poin. Ini jadi modal penting untuk delapan laga sisa yang kami anggap seperti final,” tegasnya.