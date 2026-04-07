Vinicius Beri Sinyal Bertahan di Real Madrid

jateng.jpnn.com, MADRID - Real Madrid mendapat sinyal positif terkait masa depan salah satu bintangnya, Vinicius Junior.

Pemain asal Brasil itu mengisyaratkan akan menandatangani kontrak baru dan bertahan lebih lama di Santiago Bernabeu. Dia mengaku masih tenang menatap masa depannya bersama Los Blancos.

“Saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak, kami tenang. Saya mendapat kepercayaan dari presiden Florentino Perez,” ujar Vinicius, dikutip dari Football Espana, Selasa (7/4).

Vinicius menegaskan dirinya bahagia membela Madrid dan ingin terus menjadi bagian dari klub tersebut.

“Saya bahagia di sini dan ingin bertahan selama bertahun-tahun,” lanjutnya.

Performa pemain berusia 25 tahun itu memang sedang menanjak sejak awal 2026. Dia mampu mencetak 12 gol dari 20 pertandingan, menyamai catatan Raphinha.

Secara keseluruhan, Vinicius telah mencatatkan 26 kontribusi gol untuk Madrid, hanya kalah dari Kylian Mbappe yang mengoleksi 43 kontribusi gol.

Namun, Vinicius sempat mengalami masa sulit pada awal musim. Saat masih ditangani Xabi Alonso, dia hanya mencatat tujuh gol dan delapan assist dari 33 pertandingan.