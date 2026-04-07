Persijap Jepara Imbang di Markas Persik Kediri, Mario Lemos Tetap Bersyukur

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bermain imbang 0-0 saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4).

Hasil ini terasa krusial bagi Persijap yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi.

Persik sebenarnya sempat membuka keunggulan lewat aksi Jose Enrique di menit ke-28. Namun, gol tersebut dianulir setelah wasit melihat tayangan VAR dan menyatakan terjadi offside lebih dulu.

Pada menit ke-57, Persik mendapat hadiah penalti setelah pemain Persijap melakukan handsball di kotak terlarang. Namun kiper Persijap, Sendri Johansyah, tampil gemilang dengan menepis eksekusi Jose Enrique menggunakan kaki.

Skor 0-0 pun bertahan hingga laga selesai.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui timnya tidak tampil maksimal, tetapi tetap bersyukur dengan tambahan satu poin.

“Kami tidak tampil seperti biasanya. Namun, kami bersyukur bisa dapat poin meski tidak sesuai target, yakni tiga poin,” ujarnya.

Hasil ini memperpanjang tren positif Persijap menjadi lima laga tanpa kekalahan, dengan rincian satu kemenangan dan empat hasil imbang.