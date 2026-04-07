Kiper Persib Bandung Pecahkan Rekor Clean Sheet Liga 1, Melampaui Andritany

Selasa, 07 April 2026 – 16:00 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam mencatat sejarah baru di Liga 1 Indonesia sejak era 2017.

Dalam kemenangan 2-0 atas Semen Padang FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26, Minggu (5/4), Teja resmi mengoleksi 16 clean sheet dalam satu musim.

Catatan itu membuatnya melampaui rekor milik Andritany Ardhiyasa yang sebelumnya mencatat 15 clean sheet pada musim 2022/23.

Tak hanya itu, statistik Teja juga impresif. Dari 24 pertandingan, dia tampil penuh selama 2.160 menit dengan torehan 53 penyelamatan.

Meski mencetak rekor, Teja memilih merendah. Dia menegaskan capaian tersebut bukan hasil kerja individu semata.

“Ini bukan karena saya sendiri, tetapi kerja keras tim dan komunikasi yang bagus di lapangan,” ujar Teja.

Baginya, clean sheet hanyalah bonus. Yang utama tetap kemenangan tim demi menjaga posisi di puncak klasemen.

“Yang penting kita dapat tiga poin dulu. Kalau clean sheet lagi, itu bonus,” tegasnya.

