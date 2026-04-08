Allegri Angkat Bendera Putih, AC Milan Fokus Tiket Liga Champions

jateng.jpnn.com, MILAN - Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memilih realistis soal target timnya musim ini. Alih-alih memburu gelar Serie A, Allegri menegaskan fokus utama Rossoneri adalah tembus ke Liga Champions UEFA musim depan.

Pernyataan itu disampaikan Allegri usai Milan tumbang 0-1 dari Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Selasa (7/4) dini hari WIB.

“Perburuan Scudetto bukan untuk kami saat ini. Inter Milan sudah unggul sembilan poin dan Napoli juga di atas kami,” ujar Allegri dikutip dari Football Italia, Rabu (8/4).

Kekalahan ini membuat Milan turun ke posisi ketiga dengan 63 poin. Mereka kini tertinggal dua angka dari Napoli di peringkat kedua, serta terpaut sembilan poin dari Inter di puncak klasemen.

Meski begitu, posisi Milan belum sepenuhnya aman. Rossoneri hanya unggul tipis dari para pesaing. Juventus di posisi kelima mengintai dengan selisih enam poin, sementara Como di peringkat keempat hanya berjarak lima poin.

“Kami harus fokus pada diri sendiri, jalani satu pertandingan demi satu. Target kami masih di jalur, tapi tidak ditentukan dalam satu-dua minggu,” tegas Allegri.

Di laga kontra Napoli, Milan melakukan rotasi besar. Rafael Leao dan Christian Pulisic dicadangkan karena belum fit. Allegri mencoba duet baru dengan Niclas Füllkrug dan Christopher Nkunku di lini depan.

Namun strategi itu tak berjalan mulus. Milan kesulitan membongkar pertahanan Napoli dan minim peluang berbahaya ke gawang yang dijaga Vanja Milinkovi?-Savi?.