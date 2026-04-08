Punya Ambisi Besar, Harry Maguire Tetap Bertahan di Manchester United

Rabu, 08 April 2026 – 10:05 WIB
Harry Maguire. Foto: Twitter/ManUtd

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Kabar baik datang untuk fan Manchester United. Bek Harry Maguire resmi memperpanjang kontraknya untuk satu musim ke depan.

Dalam pernyataan resmi klub, Maguire kini terikat hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

Pemain berusia 33 tahun itu pertama kali merapat ke Old Trafford dari Leicester City pada 2019 dengan mahar fantastis mencapai 80 juta pound sterling.

Sejak saat itu, Harry Maguire telah mencatatkan 266 penampilan dan menyumbang 17 gol. Beberapa di antaranya bahkan menjadi gol krusial, termasuk saat membantu tim meraih kemenangan atas Liverpool di awal musim ini.

Maguire tak bisa menyembunyikan rasa bangganya bisa terus berseragam Setan Merah.

“Saya sangat senang bisa memperpanjang perjalanan saya di klub luar biasa ini. Bermain di hadapan para pendukung kami selalu menjadi kebanggaan, dan saya ingin menciptakan lebih banyak momen hebat bersama,” ujarnya, Rabu (8/4).

Tak hanya itu, Maguire juga menegaskan ambisi besar tim ke depan, termasuk peluang kembali tampil di Liga Champions UEFA musim depan.

“Anda bisa merasakan ambisi dalam skuad ini. Tekad untuk meraih trofi besar sangat jelas, dan saya yakin momen terbaik kami masih ada di depan,” tambahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

