Posisi Persib Bandung di Puncak Klasemen Belum Aman, Julio Cesar: Semua Laga Adalah Final

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Posisi puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 belum membuat Persib Bandung jemawa.

Bek andalan Maung Bandung Julio Cesar justru mengingatkan rekan setimnya agar tidak lengah sedikit pun meski unggul empat poin dari pesaing terdekat.

Menurut dia, peluang meraih hattrick juara hanya bisa diwujudkan jika Persib tampil habis-habisan di setiap pertandingan yang tersisa.

“Kami punya delapan laga, dan semuanya seperti final. Fokus kami sekarang hanya ke pertandingan terdekat,” tegasnya.

Julio menilai kunci utama ada pada konsistensi. Dia meminta tim tidak tergoda melihat klasemen, tetapi fokus menyapu bersih poin demi poin.

“Jangan lihat sisa laga. Hari Minggu itu final, kami harus ambil tiga poin,” lanjutnya.

Performa lini belakang Persib musim ini memang layak diacungi jempol. Dari 26 pertandingan, mereka baru kebobolan 14 gol, terbaik di liga sejauh ini.

Julio sendiri sudah tampil 20 kali dan ikut berkontribusi dalam 12 clean sheet, termasuk kemenangan 2-0 atas Semen Padang pekan lalu.