Delapan Laga Krusial Menanti Persib Bandung, Umuh Muchtar Kirim Pesan Keras

Kamis, 09 April 2026 – 11:05 WIB
Manajer Tim Persib Bandung Umuh Muchtar (kiri) berbincang dengan pesepak bola Layvin Kurzawa. Foto: Novrian Arbi/Antara

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengingatkan para pemainnya untuk tidak lengah dalam perburuan gelar BRI Super League musim ini.

Dengan delapan pertandingan tersisa, Umuh menegaskan setiap laga adalah penentuan. Dia meminta skuad Maung Bandung menjaga mentalitas dan fokus penuh tanpa tergoda melihat hasil tim pesaing.

“Saya titip pesan, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Anggap semua pertandingan itu final,” tegas Umuh, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Menurutnya, dalam situasi krusial seperti sekarang, konsentrasi dan keseriusan menjadi harga mati. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal terhadap peluang juara.

Menariknya, Umuh tak terlalu mempersoalkan skor besar. Baginya, yang terpenting adalah tiga poin.

“Bukan soal 2-0 atau 3-0, yang penting poin penuh,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia juga menekankan pentingnya konsistensi hingga akhir musim. Untuk itu, seluruh pemain diminta meningkatkan kesiapan, baik fisik maupun mental.

“Tenaga dan pikiran harus dikumpulkan dua kali lipat untuk delapan laga sisa,” katanya.

Sumber antara
BERITA TERKAIT

