Polemik 'Paspor Gate' di Liga Belanda, Dean James Tak Terkena Sanksi, tetapi...

jateng.jpnn.com, BELANDA - Polemik 'paspor gate' yang menyeret sejumlah pemain naturalisasi Indonesia di Liga Belanda akhirnya menemui titik terang. Klub Go Ahead Eagles memastikan penyelidikan terhadap Dean James telah rampung.

Dalam pernyataan resminya, klub menyebut jaksa independen sepak bola profesional KNVB memutuskan tidak menjatuhkan sanksi disipliner kepada sang pemain.

“Jaksa memutuskan tidak ada sanksi karena pemain maupun klub tidak mengetahui konsekuensi otomatis dari pengambilan kewarganegaraan selain Belanda,” tulis pihak klub, Kamis (9/4).

Namun, di balik keputusan tersebut, Dean James dipastikan telah kehilangan kewarganegaraan Belanda setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Konsekuensinya tidak main-main. Berdasarkan regulasi Liga Belanda, sejak Maret 2025 James tak lagi memenuhi syarat sebagai pemain Uni Eropa. Status ini berpengaruh besar terhadap izin bermain.

Kasus ini mencuat setelah siniar De Derde Helft menyoroti dugaan pelanggaran administrasi terkait status kewarganegaraan James.

Isu tersebut kemudian bergulir cepat hingga ke meja NAC Breda, yang merasa dirugikan setelah kalah telak 0-6 dari Go Ahead Eagles pada 15 Maret, laga di mana James tampil sebagai starter.

Breda bahkan sempat meminta pertandingan diulang jika status pemain dinilai tidak sah. Langkah ini memicu reaksi domino dari klub lain seperti TOP Oss yang juga mengajukan keberatan dalam kasus serupa.