Persijap Jepara Waspada, Bhayangkara FC Lagi 'On Fire', Laga Berat di Bumi Kartini Menanti

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara sedang berjuang menjauh dari zona merah. Namun, klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu harus menghadapi ujian berat kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Sesuai jadwal, duel panas ini bakal digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam.

Saat ini, Persijap masih tercecer di peringkat ke-14 dengan 22 poin, hanya dua tingkat di atas jurang degradasi. Situasinya makin menegangkan karena selisih poin di papan bawah begitu tipis.

Di atas Persijap, PSM Makassar sudah mengoleksi 25 poin. Sementara di bawahnya, Persis Solo (21 poin), Madura United FC dan Semen Padang FC (20 poin), hingga PSBS Biak (18 poin) siap menyalip kapan saja.

Dengan hanya delapan laga tersisa musim ini, satu hasil saja bisa mengubah segalanya.

Kabar baiknya, tim asuhan Mario Lemos tengah dalam tren positif. Persijap tak terkalahkan dalam lima laga terakhir—meski baru mengoleksi satu kemenangan dan empat hasil imbang.

Namun, ancaman nyata datang dari kubu tamu. Bhayangkara FC sedang menggila dengan enam kemenangan beruntun. Tim berjuluk The Guardian itu kini nyaman di posisi kelima dengan 44 poin.

“Persaingan sangat ketat di klasemen bawah, satu laga saja bisa merubah komposisi yang ada, makanya kita sangat membutuhkan tiga poin,” ujar Mario Lemos, Jumat (10/4).