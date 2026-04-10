Persib Bandung Tak Mau Kehilangan Bojan Hodak, Kontrak Baru Disodorkan, tetapi...

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak mau kehilangan sosok kunci di balik kejayaannya. Manajemen Maung Bandung kini tengah bernegosiasi serius untuk memperpanjang kontrak pelatihnya, Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu mengakui sudah menerima tawaran menarik dari pemilik klub, Glenn Sugita. Namun, keputusan akhir belum diambil.

“Kami sedang dalam pembicaraan. Pak Glenn memberi saya penawaran yang bagus, tetapi ada beberapa hal lain dalam hidup saya. Saya masih berdiskusi dan berharap semuanya akan baik-baik saja di akhir,” ujar Hodak, Jumat (10/4).

Kontrak Hodak sendiri akan berakhir pada penghujung musim BRI Super League 2025/26. Di tengah ketidakpastian itu, dia justru sedang memburu sejarah besar, yaitu membawa Persib meraih tiga gelar juara beruntun.

Namanya sudah terlanjur melejit sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah klub kebanggaan Bobotoh. Datang menggantikan Luis Milla, Bojan Hodak langsung memberikan gelar di musim pertamanya, lalu melanjutkan dominasi dengan back-to-back juara.

Awalnya dia hanya dikontrak satu tahun. Namun, setelah sukses besar, manajemen langsung memperpanjang masa kerjanya pada 2024 selama dua musim.

Kini, peluang hattrick juara semakin terbuka. Hodak hanya membutuhkan enam hingga tujuh kemenangan lagi untuk mengunci trofi. Target itu bahkan bisa lebih cepat tercapai jika pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda, terpeleset di posisi kedua.

Sisa perjalanan Persib pun tak akan mudah. Mereka masih harus menghadapi deretan lawan tangguh seperti Bali United FC, Dewa United Banten FC, Arema FC, Bhayangkara Presisi Lampung FC, PSIM Yogyakarta, PSM Makassar, Persija Jakarta, hingga Persijap Jepara. (jpnn)