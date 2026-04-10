Jadwal Pekan ke-27 BRI Super League: Siapa yang Mampu Hentikan Laju Persib Bandung?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rangkaian pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 mulai Jumat (10/4) hingga Minggu (12/4) dipastikan panas. Ada dua sorotan utama, mampukah Persija Jakarta bangkit, dan apakah Persib Bandung terus melaju tanpa hambatan?

Persija datang dengan beban. Tim asuhan Mauricio Souza belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir dengan hasil dua imbang dan satu kekalahan.

Macan Kemayoran kini tercecer di posisi ketiga, tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung yang sudah mengoleksi 61 angka. Laga kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB, jadi momentum wajib bangkit.

Di sisi lain, Persib justru melaju mulus. Tim besutan Bojan Hodak sedang dalam tren tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir.

Maung Bandung akan menjamu Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) pukul 19.00 WIB. Kemenangan bisa makin mendekatkan mereka ke ambisi hattrick juara.

Di antara dua raksasa itu, Borneo FC Samarinda mengintai di posisi kedua dengan 57 poin. Mereka punya peluang emas menambah angka saat menjamu juru kunci PSBS Biak di Stadion Segiri.

PSBS sendiri sedang terpuruk dengan tanpa kemenangan dalam sembilan laga terakhir, ditambah isu finansial yang menghantui tim.

Pekan ini akan dibuka dengan duel PSIM Yogyakarta melawan PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Jumat (10/4) sore. (Jpnn)