Tertinggal Dua Gol dari PSG, Liverpool Siapkan 'Keajaiban' di Anfield

Jumat, 10 April 2026 – 09:45 WIB
Pelatih Liverpool Arne Slot. Foto: Paul Ellis/AFP

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool FC berada di situasi sulit. Tertinggal dua gol dari Paris Saint-Germain, pelatih Liverpool Arne Slot kini berharap keajaiban Stadion Anfield kembali terjadi.

Pada leg pertama perempat final Liga Champions UEFA di Parc des Princes, PSG tampil dominan dan menang 2-0. Hasil itu membuat The Reds wajib menang dengan margin besar di leg kedua.

Slot menegaskan, dukungan suporter di Anfield akan menjadi faktor penentu.

“Penggemar kami selalu bisa memberikan perbedaan besar dan kami sangat membutuhkannya untuk menghadapi tim sekelas PSG,” ujar Slot, Jumat (10/4).

Pelatih asal Belanda itu percaya atmosfer Anfield bukan sekadar mitos. Dia mencontohkan momen comeback saat menghadapi Galatasaray di babak 16 besar.

Saat itu, Liverpool mampu membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan telak 4-0 di kandang sendiri.

Namun, Slot tetap realistis. PSG yang berstatus juara bertahan bukan lawan sembarangan.

“Kami akan mencoba strategi berbeda di Anfield. Jika ingin menekan mereka dengan agresif, dukungan suporter akan sangat membantu,” tegasnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
