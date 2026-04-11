Sentil Kekuatan Borneo dan Persija, Bernardo Tavares Jagokan Persib Juara

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menjagokan Persib Bandung untuk meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026. Dia menilai Persib memiliki peluang besar mempertahankan gelar untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Menurut Bernardo, Persib saat ini berada di posisi paling diunggulkan karena memimpin klasemen sementara dengan 61 poin, unggul empat angka dari Borneo FC di peringkat kedua.

Selain itu, tim asuhan Bojan Hodak dinilai memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim.

“Kami bisa menganalisis jadwal, tetapi saya pikir ketiga tim akan kehilangan poin di delapan laga tersisa. Jadi siapa yang bisa kehilangan lebih banyak poin adalah Persib. Jadi saya percaya jika tidak ada hal besar terjadi, Persib akan menjadi juara,” ujar Bernardo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (11/4).

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa persaingan belum sepenuhnya berakhir. Dia menilai Borneo FC sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai.

Bernardo bahkan mengaku terkesan dengan kualitas Borneo setelah timnya kalah telak 1-5 di Samarinda.

“Mereka punya pemain yang kuat dalam transisi menyerang. Borneo menurut saya adalah kejutan liga musim ini. Mereka melakukan scouting yang bagus,” katanya.

Selain Borneo, Persija Jakarta juga dinilai masih memiliki peluang, meski kini tertinggal sembilan poin dari Persib di posisi ketiga.