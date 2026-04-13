Hodak Ungkap Faktor Penentu Kemenangan Persib Bandung atas Bali United

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui kemenangan 3-2 atas Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League tidak diraih dengan mudah.

Menurut Hodak, timnya sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan sebelum situasi berubah akibat kartu merah yang diterima salah satu pemain.

“Saya rasa, sebelum ada pemain yang mendapat kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan,” ujar Hodak, Senin (13/4).

Dia menilai jika jumlah pemain tetap seimbang, Persib berpeluang mengakhiri laga lebih cepat, terlebih setelah sempat unggul dua gol di babak kedua.

Namun, kondisi berbalik ketika Bali United unggul jumlah pemain. Faktor kelelahan membuat Maung Bandung mulai kehilangan ritme permainan hingga akhirnya kebobolan.

“Setelah mereka tampil dengan satu orang lebih banyak dan pemain kami mulai kelelahan, kami kebobolan,” katanya.

Meski sempat tertekan, Hodak tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib sebelum menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League, Senin (20/4).