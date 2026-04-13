JPNN.com Jateng Olahraga Mario Lemos Pelan-Pelan Bawa Persijap Jepara Jauhi Zona Merah

Mario Lemos Pelan-Pelan Bawa Persijap Jepara Jauhi Zona Merah

Senin, 13 April 2026 – 12:20 WIB
Mario Lemos Pelan-Pelan Bawa Persijap Jepara Jauhi Zona Merah - JPNN.com Jateng
Berlaga pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam, Persijap sukses menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-1. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara memberikan kado istimewa pada momen ulang tahun ke-72 klub dan HUT ke-477 Kabupaten Jepara.

Berlaga pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam, Persijap sukses menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-1.

Dua gol kemenangan Persijap dicetak oleh Borja Martinez saat laga belum genap 30 detik dan Sudi Abdillah pada menit ke-45. Sementara gol balasan tim tamu lahir dari Moussa Sidibe di menit ke-90.

Kemenangan ini sekaligus memutus tren enam kemenangan beruntun Bhayangkara FC.

Pelatih Persijap Mario Lemos menyebut laga berjalan menarik sejak awal, terutama karena timnya mampu mencetak gol cepat yang mendongkrak kepercayaan diri pemain.

“Ini adalah laga yang menarik. Kami bisa memulai laga dengan baik dan mencetak gol cepat yang meningkatkan kepercayaan diri pemain,” ujarnya.

Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada keberhasilan tim dalam meredam pemain kunci lawan. Moussa Sidibe dijaga ketat oleh Najeeb Yakubu, sementara pemain lain seperti Privat Mbarga dan Henry Doumbia dibuat tak leluasa berkembang.

“Kami berhasil menjalankan strategi untuk menghentikan Sidibe, Mbarga, hingga Doumbia. Pemain menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.

Persijap Jepara sukses menghentikan tren kemenangan Bhayangkara FC dan mengamankan tiga poin penting di papan bawah.
