Jauhi Zona Degradasi, Persis Solo Makin Membara

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo meraih kemenangan penting pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Manahan, Minggu (12/4), Laskar Sambernyawa sukses menundukkan Semen Padang FC dengan skor tipis 2-1.

Persis membuka keunggulan lewat gol Miroslav Maricic pada menit ke-37. Namun, Semen Padang sempat menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Sutanto Tan di menit ke-68.

Kemenangan akhirnya dipastikan lewat gol Dejan Tumbas pada menit ke-78.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengaku puas dengan hasil tersebut. Dia menyebut kemenangan ini terasa sangat penting karena diraih atas rival langsung di papan bawah.

“Kemenangan ini terasa seperti mendapatkan enam poin karena kami melawan tim yang berada di zona degradasi dan kompetitor,” ujarnya.

Menurutnya, laga berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Kondisi lapangan yang becek akibat hujan juga membuat pertandingan semakin sulit.

Meski demikian, Milo mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang tetap mampu mengamankan tiga poin berharga.