Jauhi Zona Degradasi, Persis Solo Makin Membara

JPNN.com

Senin, 13 April 2026 – 13:30 WIB
Persis Solo meraih kemenangan penting pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo meraih kemenangan penting pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Manahan, Minggu (12/4), Laskar Sambernyawa sukses menundukkan Semen Padang FC dengan skor tipis 2-1.

Persis membuka keunggulan lewat gol Miroslav Maricic pada menit ke-37. Namun, Semen Padang sempat menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Sutanto Tan di menit ke-68.

Kemenangan akhirnya dipastikan lewat gol Dejan Tumbas pada menit ke-78.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengaku puas dengan hasil tersebut. Dia menyebut kemenangan ini terasa sangat penting karena diraih atas rival langsung di papan bawah.

“Kemenangan ini terasa seperti mendapatkan enam poin karena kami melawan tim yang berada di zona degradasi dan kompetitor,” ujarnya.

Menurutnya, laga berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Kondisi lapangan yang becek akibat hujan juga membuat pertandingan semakin sulit.

Meski demikian, Milo mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang tetap mampu mengamankan tiga poin berharga.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo zona degradasi persis bri super league

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU