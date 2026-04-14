Dewa United Kian Mendekati 4 Besar BRI Super League

jateng.jpnn.com, BANTEN - Dewa United Banten FC terus menjaga asa menembus papan atas BRI Super League 2025/26 seusai meraih kemenangan penting.

Banten Warriors menang tipis 2-1 atas tuan rumah Malut United FC di Stadion Gelora Kie Raha, Minggu (12/4).

Hasil ini mempertegas tren positif Dewa United di putaran kedua sekaligus menjaga peluang mereka menembus empat besar klasemen.

Pelatih kepala Dewa United Jan Olde Riekerink menilai performa timnya saat ini sebenarnya sudah layak untuk bersaing dalam perebutan gelar.

“Saya masih percaya kami bisa bersaing menjadi juara jika sejak awal musim membangun tim seperti sekarang,” ujarnya, Selasa (14/4).

Menurut Riekerink, faktor utama kebangkitan tim terletak pada kedalaman skuad yang kini jauh lebih solid.

Dia menyoroti kualitas pemain pelapis yang kini mampu memberikan tekanan positif bagi pemain inti.

“Saat ini kami punya bangku cadangan yang sangat kuat. Dulu kami belum punya kompetisi sehat di dalam tim,” jelasnya.