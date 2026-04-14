JPNN.com Jateng Olahraga Szoboszlai Yakin Liverpool Bisa Comeback Lawan PSG

Szoboszlai Yakin Liverpool Bisa Comeback Lawan PSG

Selasa, 14 April 2026 – 08:35 WIB
Szoboszlai Yakin Liverpool Bisa Comeback Lawan PSG - JPNN.com Jateng
Pelatih Liverpool Arne Slot berbicara dengan Dominik Szoboszlai. (Getty Images via AFP/JUSTIN BERL)

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Gelandang Liverpool FC Dominik Szoboszlai percaya timnya mampu membalikkan keadaan saat menghadapi Paris Saint-Germain pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA.

Pertandingan akan digelar di Anfield, Rabu (15/4) pukul 02.00 WIB. The Reds butuh kemenangan dengan selisih tiga gol setelah kalah 0-2 pada leg pertama di Parc des Princes.

Szoboszlai mengaku sangat percaya diri Liverpool mampu melakukan comeback.

“Secara pribadi, saya sangat percaya karena saya tahu apa yang mampu kami lakukan, saya tahu mentalitas tim ini,” ujarnya, Selasa (14/4).

Menurut pemain asal Hungaria itu, Liverpool sudah berkali-kali menunjukkan kemampuan bangkit dalam situasi sulit.

Selain kualitas pemain, Szoboszlai menilai atmosfer Anfield akan menjadi faktor kunci.

“Anfield akan memberikan dampak besar. Kami sudah melihatnya berkali-kali,” katanya.

Dukungan penuh suporter diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi tim untuk menekan PSG sejak awal laga.

Gelandang Liverpool FC Dominik Szoboszlai percaya timnya mampu membalikkan keadaan saat menghadapi PSG pada leg kedua perempat final Liga Champions.
Sumber antara
