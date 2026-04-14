JPNN.com Jateng Olahraga Liverpool Vs PSG: Arne Slot Tebar Sinyal Kejutan, Siap Lakukan Hal Spesial

Liverpool Vs PSG: Arne Slot Tebar Sinyal Kejutan, Siap Lakukan Hal Spesial

Selasa, 14 April 2026 – 09:00 WIB
Liverpool Vs PSG: Arne Slot Tebar Sinyal Kejutan, Siap Lakukan Hal Spesial - JPNN.com Jateng
Arne Slot. Foto: REUTERS/Russell Cheyne

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool FC Arne Slot mengirim pesan tegas jelang duel krusial melawan Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions.

Slot yakin The Reds mampu menciptakan kejutan besar di Anfield, Rabu (15/4) dini hari WIB.

“Ada keyakinan kami bisa melakukan hal-hal spesial. Namun, kami memang harus benar-benar spesial,” tegasnya, Selasa (14/4).

Liverpool datang dengan beban kekalahan 0-2 dari leg pertama di Paris. Saat itu, Slot sempat menerapkan pendekatan tak biasa dengan menurunkan lima bek sejak awal laga.

Strategi tersebut membuat Liverpool minim penguasaan bola dan peluang.

Namun, untuk leg kedua, Slot memastikan pendekatan timnya tidak akan sepenuhnya defensif.

“Saya tidak pernah meminta tim saya bertahan total selama 90 menit. Kami tetap akan menekan,” ujarnya.

Menurut Slot, peluang comeback masih terbuka lebar jika Liverpool mampu tampil agresif sejak awal laga.

Pelatih Liverpool FC Arne Slot mengirim pesan tegas jelang duel krusial melawan Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions.
Sumber antara
